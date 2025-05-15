Комісарка з розширення ЄС привітала з Днем вишиванки українською мовою

Єврокомісарка з питань розширення ЄС, словенка Марта Кос записала відеопривітання з Днем вишиванки українською мовою.

Відео розміщене у профілі Кос в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Кос, одягнена у вишиту сорочку та на тлі поля соняхів, відзначила, що вишиванка – це "не просто вишитий орнамент, а українська ідентичність, стійкість та приналежність".

"Ваша культура – це ваша сила. Ваша земля – це ваша душа. А ваше майбутнє – у нашому спільному європейському домі. Європейський Союз поруч з Україною не лише в обороні, а й у шануванні того, що робить вас неповторними українцями і гідними європейцями", – сказала Кос.

Happy Vyshyvanka Day. З Днем вишиванки. 🌻🇺🇦 pic.twitter.com/Lsl6Yl7vz0 – Marta Kos (@MartaKosEU) May 15, 2025

Нагадаємо, торік глава МЗС Данії вдягнув вишиванку, щоб привітати українців зі святом.

А раніше дипломати країн ЄС в Україні розповіли, що для них означає вишиванка.



