Комісарка з розширення ЄС привітала з Днем вишиванки українською мовою
Новини — Четвер, 15 травня 2025, 09:31 —
Єврокомісарка з питань розширення ЄС, словенка Марта Кос записала відеопривітання з Днем вишиванки українською мовою.
Відео розміщене у профілі Кос в соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Кос, одягнена у вишиту сорочку та на тлі поля соняхів, відзначила, що вишиванка – це "не просто вишитий орнамент, а українська ідентичність, стійкість та приналежність".
"Ваша культура – це ваша сила. Ваша земля – це ваша душа. А ваше майбутнє – у нашому спільному європейському домі. Європейський Союз поруч з Україною не лише в обороні, а й у шануванні того, що робить вас неповторними українцями і гідними європейцями", – сказала Кос.
Happy Vyshyvanka Day. З Днем вишиванки. 🌻🇺🇦 pic.twitter.com/Lsl6Yl7vz0– Marta Kos (@MartaKosEU) May 15, 2025
Нагадаємо, торік глава МЗС Данії вдягнув вишиванку, щоб привітати українців зі святом.
А раніше дипломати країн ЄС в Україні розповіли, що для них означає вишиванка.