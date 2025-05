Глава МИД Литвы надел вышиванку по случаю праздника

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис поздравил Украину с Днем вышиванки и по случаю праздника опубликовал фото в вышитой сорочке.

Об этом литовский министр написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Будрис, "в каждом стежке украинской вышиванки заключена национальная идентичность и гордость, которые невозможно стереть".

"Нося ее сегодня, мы выступаем за Украину, ее свободу, ее народ и его мирное будущее в составе ЕС и НАТО", – написал он.

Свое сообщение глава МИД Литвы дополнил собственным фото в вышиванке.

Happy #VyshyvankaDay! 🇺🇦



In every stitch of Ukrainian #Vyshyvanka lies nation's identity and pride that cannot be erased. By wearing it today we stand for #Ukraine, its freedom, its people and their peaceful future within both the EU and NATO. #StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/baarGBfUUs