Україна отримає всі обіцяні Норвегією F-16 до кінця 2025 року

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підтвердив, що поставка обіцяних Україні винищувачів F-16 завершиться протягом 2025 року.

Про це він сказав у коментарі NRK, повідомляє "Європейська правда".

Глава норвезького Міноборони підтвердив, що Україна отримала "деякі літаки", а решту планується поставити протягом 2025-го.

"Передання норвезьких F-16 відбувається згідно з планом, але з міркувань оперативної безпеки України та після діалогу з Україною ми не хочемо оприлюднювати, скільки норвезьких літаків було передано", – додав Сандвік.

Він нагадав, що у 2024 році норвезький уряд також збільшив підтримку української протиповітряної оборони на 1,3 млрд норвезьких крон.

"Цим внеском Норвегія сприяє поліпшенню повітряної оборони України у співпраці з іншими учасниками Коаліції повітряної оборони", – продовжив міністр.

У липні 2024 року уряд Норвегії ухвалив рішення передати Україні шість винищувачів F-16.

Того ж року міністр оборони Рустем Умєров анонсував передання перших норвезьких винищувачів Україні.