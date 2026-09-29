У ЄС закликали українську владу об'єднатись для "толоки реформ" в обмін на фінансування

У Брюсселі заявили, що український уряд, Верховна Рада, інші інституції повинні об'єднатись задля ухвалення реформ, необхідних для європейського майбутнього України і отримання європейського фінансування.

Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час зустрічі Української платформи донорів у Брюсселі за участі міністра фінансів України Сергія Марченка, передає "Європейська правда".

Кос підкреслила, що підхід ЄС полягає в тому, що фінансування та реформи мають йти рука в руку.

Єврокомісарка наголосила, що війна затягується набагато довше, ніж будь-хто хотів би, а потреби України у фінансуванні залишаються значними.

Вона нагадала, що ЄС виконує свою частину зобов’язань і дала зрозуміти, що очікує того ж і від Києва.

За словами Кос, прогрес України у проведенні реформ дозволить виділити ще 2,9 млрд євро в рамках "Плану України".

"Це є визнанням важливих реформ, здійснених Україною. Цього року все ще доступне значне фінансування з боку ЄС. Наше послання нашим українським друзям є чітким: впроваджуйте узгоджені реформи, щоб ми могли й надалі надавати вам фінансову підтримку", – заявила вона.

"Реформи мають значення. Вони формують довіру. Вони дають партнерам України впевненість у тому, що наша підтримка використовується ефективно. Вони вселяють інвесторам впевненість у майбутньому України. І, перш за все, вони роблять Україну сильнішою", – зазначила єврокомісарка.

За її словами, міцні інституції, здорові державні фінанси, функціонуючі ринки, незалежна та ефективна судова система, верховенство права та надійна антикорупційна система потрібні не лише для вступу в ЄС, а також є частиною архітектури безпеки України.

Кос привітала відновлення динаміки реформ під керівництвом прем’єр-міністра Корецького та його уряду, але наголосила на потребі єдності всередині України.

"В українській мові є чудове слово для цього: толока. Це традиція, коли громада об’єднується, коли нагальне завдання є надто великим, щоб одна родина змогла впоратися з ним самотужки. Саме цей дух потрібен зараз. Уряд, Верховна Рада та інституції по всій Україні мають об’єднатися навколо цих спільних зусиль і рішуче діяти, щоб реалізувати реформи", – пояснила єврокомісарка.

Вона також додала, що толока потрібна і для донорів України, яким слід разом взяти на себе виклик фінансування.

"Європейський Союз зробить свій внесок. І ця платформа залишатиметься центральною для координації дій серед партнерів", – заявила вона.

Як повідомляла "Європейська правда", президент Володимир Зеленський під час зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку наголосив, що через війну Верховна Рада не може працювати у звичайному режимі та швидко ухвалювати всі необхідні законопроєкти.

У Єврокомісії після цього нагадали, що для отримання подальших фінансових виплат від Європейського Союзу Україна повинна продовжувати здійснювати й впроваджувати відповідні реформи.