Нащадкам останнього короля Італії відмовили у праві на його коштовності

Суд в Італії відхилив прохання нащадків останнього короля країни Умберто ІІ про повернення в їхню власність коштовностей корони.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

У лютому 2022 року нащадки останнього монарха Італії подали позов проти італійської держави з вимогою повернути коштовності корони, які майже 78 років зберігалися в скрині в сейфі Банку Італії.

Ідеться про понад 6000 діамантів і 2000 перлин, оправлених у брошки, намиста та діадеми, які носили різні принцеси та королеви Італії протягом 85 років існування монархії. Їхня вартість оцінюється у 300 млн євро.

Позов подали після того, як нащадки Умберто II не змогли дійти згоди з банком про повернення коштовностей.

Банк Італії отримав їх 5 червня 1946 року – через три дні після того, як італійці проголосували за скасування монархії, і за дев'ять днів до того, як Умберто II, який правив лише 34 дні, був відправлений у вигнання.

Умберто II тоді попросив міністра королівського двору Італії Фальконе Лучіферо передати коштовності на зберігання Луїджі Ейнауді – главі Банку Італії, який згодом став президентом країни.

Кажуть, що коштовності були єдиною частиною королівського майна, яка не була конфіскована італійською державою після скасування монархії. Це давало родичам Умберто ІІ сподівання, що вони зможуть повернути коштовності у власність.

Але цивільний суд Рима відхилив позов нащадків короля, назвавши його "очевидно безпідставним". Після цього адвокат нащадків королівської родини Серджіо Орланді оголосив, що його клієнти подадуть апеляцію до Європейського суду з прав людини.

У своїй апеляції спадкоємці колишньої королівської родини Італії також вимагатимуть від держави відшкодування вартості всіх маєтків, що колись належали останньому королю Італії.

Нагадаємо, у 2023 році ЄСПЛ задовольнив позов останнього царя Болгарії Симеона II Борисова Саксена-Кобург-Готського проти болгарської влади й зобов’язав її компенсувати понад 1,6 мільйона євро.