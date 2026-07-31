В Іспанії стверджують, що більшість нелегальних мігрантів вже покинули Сеуту

За даними іспанського уряду, понад 48 300 із приблизно 50 000 осіб, які нелегально прибули до іспанського анклаву Сеута, вже повернулися в Марокко.

Про це виданню Politico заявив неназваний представник уряду Іспанії, передає "Європейська правда".

Посадовець заявив, що ситуація в Сеуті "повертається до нормального стану".

"Більшість людей, які приїхали вчора, зараз повернулися до Марокко", – сказав представник уряду, якому було надано право говорити анонімно.

За його словами, раптовий міграційний наплив до анклаву може бути пов’язаний із нещодавнім рішенням Верховного суду Іспанії, яке обмежило застосування в країні процедури негайного повернення мігрантів.

Європейська комісія запевнила, що мігранти "не рухаються далі в бік європейського континенту чи інших держав-членів".

Нагадаємо, Сеута – іспанське місто на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей. Їх реєструють та збираються депортувати.

Увечері 31 липня Італія в односторонньому порядку оголосила про призупинення Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів з Іспанією у відповідь на масовий наплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута. Згідно з рішенням, країна закриває повітряний та морський кордон з Іспанією.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес після заяв багатьох європейських столиць про потребу взяти під контроль міграційну кризу у Сеуті зауважив, що його країна досі не входила до числа "найпроблемніших" в контексті нелегальної міграції.