Макрон запропонував Іспанії допомогу на тлі міграційної кризи в Сеуті

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що спілкувався з прем’єром Іспанії Педро Санчесом та запропонував Мадриду допомогу на тлі раптової міграційної кризи у Сеуті.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X.

Макрон розповів, що у розмові з Санчесом висловив солідарність і запропонував "усю необхідну допомогу", у тому числі через агентство ЄС Frontex.

"Привітав триваючу співпрацю з Марокко, завдяки якій сьогодні вдалося забезпечити вже понад 40 тисяч повернень із Сеути назад до Марокко. Наші міністри внутрішніх справ будуть на зв’язку, щоб пильно відстежувати ситуацію", – зазначив він.

Емманюель Макрон також підкреслив, що із Сеути неможливо безперешкодно потрапити у Шенгенську зону – на межі з материковою Іспанією здійснюється контроль.

Він також нагадав, що Париж вже вжив додаткових заходів для посилення контролю на кордоні з Іспанією, на додачу до тих, які діяли у попередні роки.

Нагадаємо, Сеута – іспанське місто на вузькому півострові навпроти Гібралтару, на африканському узбережжі, з усіх боків оточене територією Марокко. Останніми днями туди прибули вплав тисячі охочих потрапити до Європи. За різними оцінками, йдеться про 40-60 тисяч людей. Їх реєструють та збираються депортувати.

Багато європейських посадовців побачили паралелі з міграційною кризою 2015 року у розпал війни в Сирії.