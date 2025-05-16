Потомкам последнего короля Италии отказали в праве на его драгоценности

Суд в Италии отклонил просьбу потомков последнего короля страны Умберто II о возвращении в их собственность драгоценностей короны.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

В феврале 2022 года потомки последнего монарха Италии подали иск против итальянского государства с требованием вернуть драгоценности короны, которые почти 78 лет хранились в сундуке в сейфе Банка Италии.

Речь идет о более 6000 бриллиантов и 2000 жемчужин, оправленных в броши, ожерелья и диадемы, которые носили различные принцессы и королевы Италии в течение 85 лет существования монархии. Их стоимость оценивается в 300 млн евро.

Иск подали после того, как потомки Умберто II не смогли договориться с банком о возврате драгоценностей.

Банк Италии получил их 5 июня 1946 года – через три дня после того, как итальянцы проголосовали за отмену монархии, и за девять дней до того, как Умберто II, правивший всего 34 дня, был отправлен в изгнание.

Умберто II тогда попросил министра королевского двора Италии Фальконе Лучиферо передать драгоценности на хранение Луиджи Эйнауди – главе Банка Италии, который впоследствии стал президентом страны.

Говорят, что драгоценности были единственной частью королевского имущества, которая не была конфискована итальянским государством после отмены монархии. Это давало родственникам Умберто II надежду, что они смогут вернуть драгоценности в собственность.

Но гражданский суд Рима отклонил иск потомков короля, назвав его "явно необоснованным". После этого адвокат потомков королевской семьи Серджио Орланди объявил, что его клиенты подадут апелляцию в Европейский суд по правам человека.

В своей апелляции наследники бывшей королевской семьи Италии также будут требовать от государства возмещения стоимости всех имений, которые когда-то принадлежали последнему королю Италии.

Напомним, в 2023 году ЕСПЧ удовлетворил иск последнего царя Болгарии Симеона II Борисова Саксен-Кобург-Готского против болгарских властей и обязал их выплатить более 1,6 миллиона евро.