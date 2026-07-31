Глава МЗС Румунії розповіла про розмову з Сибігою: йшлося про енергетику

Румунська міністерка закордонних справ Оана Цою провела телефонну розмову з українським колегою Андрієм Сибігою; передусім йшлося про енергетичну кризу в Румунії та підтримку з боку України.

Про це посадовиця повідомила в X, передає "Європейська правда".

Цою заявила, що розповіла Сибізі про наслідки сильної посухи в басейні Дунаю для виробництва атомної енергії в Румунії та обговорила з ним шляхи забезпечення поставок з України з урахуванням її виробничих потужностей та графіка технічного обслуговування.

За її словами, ця розмова продовжила позитивну динаміку діалогу між міністерствами енергетики обох країн, які представляють Іліє Боложан та Денис Шмигаль.

Румунія у п’ятницю оголосила надзвичайний стан на енергетичному ринку внаслідок сильної посухи. Ці обставини змусили країну зупинити один із реакторів атомної електростанції "Чернавода". Цою зазначила, що у зв’язку з цим в години пікового навантаження країна також розраховуватиме на виробництво електроенергії в Україні.

Міністерка нагадала, що у рамках стратегічного партнерства у травні президенти України та Румунії домовилися про будівництво лінії електропередачі високої напруги 400 кВ між країнами.

"Сьогоднішній день є ще одним прикладом того, як з’єднання енергетичних мереж приносить користь як Румунії, так і Україні, а також ринкам ЄС, оскільки енергетика, безперечно, є життєво важливим елементом наших економік і безпосередньо впливає на витрати та якість життя громадян", – зазначила Цою.

Під розмови з Сибігою посадовиця висловила йому солідарність та співчуття після чергової ночі російських атак на українські міста.

За словами глави МЗС Румунії, вони також обмінялися думками щодо безпеки в Чорному морі, зокрема щодо вторгнення російських безпілотників у румунський повітряний простір та збиття румунськими ВПС трьох російських безпілотників протягом минулого тижня.

Повідомлялося, що Угорщині та Румунії загрожує дефіцит електроенергії через спеку та вкрай низький рівень води на Дунаї – від її наявності залежить безпечна робота АЕС в обох країнах.

Румунський уряд 31 липня скликав позачергове засідання через загрозу проблем на АЕС у місті Чернавода в умовах екстремальної спеки.