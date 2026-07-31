Нові прем'єри України та Молдови провели першу розмову

Нові прем’єр-міністри України та Молдови увечері 31 липня провели першу розмову.

Як пише "Європейська правда", про це у своїх соцмережах повідомив молдовський прем’єр Василе Тофан.

Тофан розповів, що мав "хорошу й дуже предметну" розмову з українським колегою Сергіємо Корецьким – наскільки відому, першу з моменту їхнього призначення.

"Запевнив, що Молдова продовжить підтримувати Україну, як підтримувала з першого дня. Подякував йому за хоробрість та стійкість українського народу, який боронить не лише свободу своєї країни, а й безпеку у всьому регіоні", – зазначив прем’єр Молдови.

Однією з тем розмови була кризова ситуація через обміління Дністра, який є критично важливим джерелом водопостачання Молдови. Раніше у п’ятницю повідомили, що профільна комісія, до якої входять представники обох країн, узгодила тимчасовий режим скидів води з Дністровського водосховища.

Також прем’єри обговорили прискорення будівництва транскордонної переправи на Дністрі у місті Ямпіль на Вінниччині, що створить ще один маршрут між країнами в обхід Придністров’я.

"Також обговорили співпрацю між залізницями обох країн, у тому числі у контексті транспортування українського збіжжя до порту Констанци. Ефективніша залізнична інфраструктура і краща координація може принести економічні переваги обом країнам", – зазначив Василе Тофан.

Він додав, що за останні роки між Україною і Молдовою вибудувалися довірливі відносини, засновані на солідарності і взаємній повазі, і це варто "втілити у максимальній кількості конкретних проєктів, які зроблять життя людей зручнішим, а наші економіки – сильнішими".

Корецький зі свого боку на момент публікації ще не повідомляв деталі розмови.

Нагадаємо, уряд Василе Тофана офіційно почав роботу 22 липня; Корецького призначили прем’єром 16 липня.