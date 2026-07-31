В Єврокомісії запевняють, що мігранти, які проникли в Сеуту, не потраплять в Європу

В Європейській комісії заявили, що мігранти, які незаконно потрапили до іспанського анклаву Сеута в Північній Африці, не досягнуть материкової Європи.

Про це з посиланням на неназваних посадовців Комісії повідомляє Euronews, пише "Європейська правда".

У п’ятницю Єврокомісія заявила, що жоден нелегальний мігрант не перебрався з Сеути до материкової Європи.

Хоча раптова міграційна криза в іспанському анклаві викликала резонанс по всьому континенту та спровокувала заклики до виключення Іспанії зі Шенгенської зони, посадовці ЄС наполягають, що мігранти, які нелегально перетнули кордон, не попрямують на територію інших держав-членів.

"Наразі не спостерігається подальшого переміщення в бік європейського континенту", – заявив представник ЄС, стверджуючи, що мігранти не зможуть вільно пересуватися Європою, як це припускають деякі правоцентристські політики.

Хоча Сеута є територією Іспанії, на неї поширюються особливі правила, які регулюють вільне пересування.

"У рамках Шенгенської системи продовжують діяти перевірки осіб, які виїжджають із Сеути та Мелільї. З цією метою ці міста розглядаються як зовнішні кордони ЄС", – зазначив представник Європейської комісії.

Правила вільного пересування Шенгенської зони також поширюються лише на громадян ЄС, осіб із дійсними дозволами на проживання та мандрівників, які відповідають умовам законного в’їзду.

Натомість особи, які в’їжджають до Сеути без дозволу, не можуть сісти на пороми чи літаки до материкової Іспанії без попередньої перевірки особи, що ускладнює їм можливість покинути анклав.

Якщо нелегальний мігрант подає прохання про притулок, до нього можуть бути застосовані заходи утримання в рамках прискореної процедури надання притулку, яка набула чинності минулого червня.

До ухвалення рішення заявникам заборонено залишати Іспанію, і вони підлягають поверненню, якщо їх виявлять в інших країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, останніми днями до Сеути, що є іспанським містом-анклавом в Марокко, проникли тисячі мігрантів. Міністерство внутрішніх справ Іспанії заявило, що з початку міграційної кризи туди потрапили понад 50 тисяч людей, у той час як місцева влада говорить про ще вищу цифру.

Увечері 31 липня Італія в односторонньому порядку оголосила про призупинення Шенгенської угоди про вільний перетин кордонів з Іспанією у відповідь на масовий наплив мігрантів до іспанського анклаву Сеута. Країна закриває повітряний та морський кордон з Іспанією.

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував Мадриду допомогу на тлі раптової міграційної кризи у Сеуті.