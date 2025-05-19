Укр Рус Eng

Фінляндія постачатиме Україні боєприпаси за кошти з доходів від заморожених активів РФ

Новини — Понеділок, 19 травня 2025, 11:38 — Марія Ємець

Фінляндія стала однією з учасниць програми ЄС, що передбачає надання Україні військової допомоги за рахунок доходів від заморожених у Європі російських активів – на це передбачено 90 млн євро.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії, пише "Європейська правда".

Фінляндію відібрали як одну з країн, що буде брати участь у наданні Україні допомоги за рахунок коштів з доходів від заморожених російських активів. 

Угода з Єврокомісією передбачає, що Фінляндія передаватиме Україні боєприпаси великого калібру. Боєприпаси закуповуватимуть у фінського оборонпрому та оплачуватимуть доходами від заморожених активів, які будуть передаватися через Європейський фонд миру – загалом на 90 млн євро. 

Міністр оборони Антті Хяккянен зазначив, що така схема одночасно забезпечує робочі місця фінській оборонній промисловості і надає підтримку Україні. 

"Цей новий пакет, поруч з нашою національною програмою підтримки на 660 млн євро, сприятиме розбудові міцнішого зв’язку між фінським ОПК і підтримкою Фінляндією України. Це чудовий приклад того, на що спроможний фінський ОПК, і це засвідчує, що наші інвестиції у потужності виробництва дають результат", – зазначив він.  

Нагадаємо, Данія 18 травня оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на близко 560 млн євро. 

Читайте також, чому заморожені в ЄС російські активи можуть віддати не Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Фінляндія Зброя ЗСУ Єврокомісія
Реклама: