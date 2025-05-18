Данія оголосила пакет довгострокової військової підтримки України на $628 млн

Міністерство оборони Данії оголосило деталі 26-го пакета військової допомоги України на суму близько 4,2 мільярда данських крон (628,4 мільйона доларів).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні данського Міноборони.

Пакет військової допомоги Україні від Данії, який є 26-м за ліком, фінансується за рахунок коштів Українського фонду та механізму ЄС – Європейського фонду миру – і розрахований на 2025-2028 роки.

У межах пакета Україна отримає додаткові артилерійські гармати, а також боєприпаси, профінансовані в межах так званої чеської ініціативи.

"За рахунок виділення додаткових коштів на чеську ініціативу в 2025 році можна буде профінансувати закупівлю ще однієї партії артилерійських снарядів, що дозволить Україні краще планувати стабільні поставки артилерійських боєприпасів", – зазначило Міноборони Данії.

Додатково Україна отримає оснащення для бойових літаків, розширення навчальної бази, а також іншу допомогу.

"На жаль, потреба України в допомозі та підтримці не зменшилася. Я радий і пишаюся, що ми знову можемо виділити кошти на допомогу, яка матиме значення на полі бою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У межах Українського фонду на 2023-2028 роки Данія виділила загалом 66,1 мільярда данських крон на військову допомогу Україні.

Попередній, 25-й пакет військової допомоги на 970 мільярдів доларів, Данія оголосила на початку квітня.

На початку травня президент України Володимир Зеленський обговорив з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен подальші інвестиції в український ВПК.