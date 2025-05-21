Рютте обговорив із Зеленським подальшу підтримку України з боку НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським – говорили про шляхи досягнення миру та подальшу підтримку Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте повідомив у соцмережі X.

Зокрема, під час розмови йшлося про підтримку НАТО, зокрема через командування у Вісбадені.

"Обговорили зусилля з забезпечення справедливого і тривалого миру, а також подальшу підтримку з боку НАТО, зокрема через командування НАТО у Вісбадені, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати агресію в майбутньому", – написав генсек НАТО.

Good call to catch up with @ZelenskyyUa today. Spoke about efforts to secure a just and lasting peace as well as continued #NATO support – including through the NATO command in Wiesbaden – so #Ukraine can defend today and deter into the future. – Mark Rutte (@SecGenNATO) May 21, 2025

Нагадаємо, про створення Центру допомоги НАТО для України у сфері безпеки та навчання лідери Альянсу домовились на саміті у Вашингтоні в липні 2024 року. Він офіційно почав свою роботу наприкінці минулого року.

Центр, розташований на американській військовій базі в німецькому місті Вісбаден, задіюватиме близько 700 військовослужбовців.

Його завданням буде координувати підготовку українських військових та постачання зброї Україні, що надає НАТО більшу роль у допомозі Києву на тлі приходу до влади у США Дональда Трампа.