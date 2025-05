Рютте обговорив із Зеленським подальшу підтримку України з боку НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським – говорили про шляхи досягнення миру та подальшу підтримку Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте повідомив у соцмережі X.

Зокрема, під час розмови йшлося про підтримку НАТО, зокрема через командування у Вісбадені.

"Обговорили зусилля з забезпечення справедливого і тривалого миру, а також подальшу підтримку з боку НАТО, зокрема через командування НАТО у Вісбадені, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати агресію в майбутньому", – написав генсек НАТО.

Good call to catch up with @ZelenskyyUa today. Spoke about efforts to secure a just and lasting peace as well as continued #NATO support – including through the NATO command in Wiesbaden – so #Ukraine can defend today and deter into the future.