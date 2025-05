Рютте обсудил с Зеленским дальнейшую поддержку Украины со стороны НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским – говорили о путях достижения мира и дальнейшей поддержке Альянса.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рютте сообщил в соцсети X.

В частности, во время разговора речь шла о поддержке НАТО, в том числе через командование в Висбадене.

"Обсудили усилия по обеспечению справедливого и прочного мира, а также дальнейшую поддержку со стороны НАТО, в частности через командование НАТО в Висбадене, чтобы Украина могла защищаться сегодня и сдерживать агрессию в будущем", – написал генсек НАТО.

Good call to catch up with @ZelenskyyUa today. Spoke about efforts to secure a just and lasting peace as well as continued #NATO support – including through the NATO command in Wiesbaden – so #Ukraine can defend today and deter into the future.