У Туреччині заборонили зображення з ув’язненим мером Стамбула

Влада Туреччини заборонила використання зображень з ув’язненим мером Стамбула Екремом Імамоглу, що стало черговим загостренням у протистоянні з опозицією.

Відповідну заяву прокуратури Стамбула наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначено, заборона поширюється на всі візуальні зображення і звукозаписи з ув’язненим мером.

Цей крок був зроблений через кілька днів після того, як десятки тисяч прихильників Імамоглу з опозиційної Республіканської народної партії (РНП) провели мітинг в Стамбулі, вимагаючи його звільнення і критикуючи розслідування проти нього як політично вмотивоване.

Це посилює юридичну і політичну конфронтацію між урядом і опозицією, на тлі того, як президент Реджеп Таїп Ердоган наполягає на ухваленні нової конституції, відкидаючи заклики до дострокових виборів.

Імамоглу був заарештований у березні за звинуваченням у корупції, яке він заперечує. Опозиція звинувачує Ердогана у використанні судової системи, щоб не допустити Імамоглу до участі у виборах.

Арешт Імамоглу спровокував масштабні протести, активну роль у яких відіграють студенти університетів.

Зокрема на початку квітня кілька тисяч турецьких студентів протестували у Стамбулі та Анкарі проти арешту Імамоглу.

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