В Турции запретили изображения с заключенным мэром Стамбула

Власти Турции запретили использование изображений с заключенным мэром Стамбула Экремом Имамоглу, что стало очередным обострением в противостоянии с оппозицией.

Соответствующее заявление прокуратуры Стамбула приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Как отмечено, запрет распространяется на все визуальные изображения и звукозаписи с заключенным мэром.

Этот шаг был сделан через несколько дней после того, как десятки тысяч сторонников Имамоглу из оппозиционной Республиканской народной партии (РНП) провели митинг в Стамбуле, требуя его освобождения и критикуя расследование против него как политически мотивированное.

Это усиливает юридическую и политическую конфронтацию между правительством и оппозицией, на фоне того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на принятии новой конституции, отвергая призывы к досрочным выборам.

Имамоглу был арестован в марте по обвинению в коррупции, которое он отрицает. Оппозиция обвиняет Эрдогана в использовании судебной системы, чтобы не допустить Имамоглу к участию в выборах.

Арест Имамоглу спровоцировал масштабные протесты, активную роль в которых играют студенты университетов.

В частности, в начале апреля несколько тысяч турецких студентов протестовали в Стамбуле и Анкаре против ареста Имамоглу.

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