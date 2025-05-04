Церква в Німеччині провела богослужіння за мотивами "Зоряних воєн"

У неділю в одній із церков західнонімецької землі Північний Рейн-Вестфалія євангельський пастор відзначив неофіційний день культового фільму "Зоряні війни" 4 травня богослужінням на галактичну тематику.

Про це повідомило агентство DPA, пише "Європейська правда".

Протестантська церковна громада в Бенсберзі організувала службу з атмосферним димом, спеціальним освітленням і копією космічного корабля "Тисячолітній сокіл". Богослужіння на космічну тематику влаштували, щоб привабити молодих відвідувачів.

Пастор Самуель Дьорр був "озброєний" світловим мечем і одягнений у плащ, як лицар-джедай. Деякі з присутніх з'явилися в костюмах героїв "Зоряних воєн".

фото: DPA

82-річна парафіянка Гельма Гайдер сказала, що костюмована служба була "незвичайною і не схожою на звичайні служби".

Щороку 4 травня як шанувальники, так і творці "Зоряних воєн" згадують фільми та серіали, використовуючи відомий вислів: "Хай буде з тобою сила".

Нагадаємо, одну з вулиць столиці Ісландії Рейк'явіка перейменували на честь героя культового американського фільму "Зоряні війни" Дарта Вейдера.