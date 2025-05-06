Канадська провінція Альберта допускає референдум про відокремлення

Прем’єрка канадської провінції Альберта Даніель Сміт заявила, що готова скликати референдум щодо відокремлення Альберти від Канади, якщо відповідна петиція набере достатню підтримку.

Про це повідомляє Associated Press, пише "Європейська правда".

Сміт заявила, що готова скликати в Альберті референдум про вихід зі складу Канади, якщо ініційована групою громадян петиція збере необхідну кількість голосів.

Сміт, яка є представницею опозиційної Консервативної партії, сказала, що особисто не підтримує вихід Альберти зі складу Канади.

"Але якщо Оттава з тих чи інших причин продовжить нападки на нашу провінцію, як це було протягом останнього десятиліття, тоді жителям Альберти потрібно буде вирішити щодо цього. Я прийму їхнє рішення", – заявила політикиня.

Сміт звинувачувала попередні уряди Канади у впровадженні законодавства, що обмежувало спроможність Альберти видобувати та експортувати нафту, що, за її словами, коштувало провінції мільярди доларів. Також прем’єрка провінції вважає, що центральний уряд надто втручається у місцеві справи.

"Ми не просимо особливого ставлення… Ми хочемо лише бути вільними у можливості розвивати й експортувати величезне багатство ресурсів, які у нас є, та свободи обирати, як ми надаємо послуги охорони здоров’я, освіти та інші соціальні послуги нашим людям, навіть якщо це інакший підхід, ніж бачення в Оттаві", – заявила Сміт.

Досі у Канаді було два прецеденти референдумів про відокремлення – у переважно франкомовній провінці Квебеку у 1980 і 1995 роках. Обидва виявились невдалими.

Нагадаємо, на дострокових виборах у Канаді перемогла Ліберальна партія на чолі з Марком Карні. Ще декілька місяців тому вважали, що перемога дістанеться консерваторам – проте на тлі нападок Дональда Трампа проти Канади і відставки багаторічного лідера лібералів Джастіна Трюдо симпатії виборців знову хитнулись на користь Ліберальної партії.

Карні після перемоги на виборах заявив про жорсткий підхід до майбутніх переговорів з Дональдом Трампом.

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