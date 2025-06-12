Посол США в Росії незабаром залишить посаду

В американському посольстві в Росії заявили, що його очільниця Лінн Трейсі незабаром залишить посаду.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні посольства.

У посольстві США в Росії не уточнили, коли саме Трейсі залишить пост, але анонсували її прощальне звернення на вечір пʼятниці, 13 червня.

Карʼєрна дипломатка почала роботу в Москві у січні 2023 року. Її перебування на посаді було позначене російським повномасштабним вторгненням в Україну і обвалом відносин РФ і США.

Трейсі брала активну участь у зусиллях з визволення громадян США, ув'язнених в Росії – зокрема журналіста Евана Гершковича і колишнього морського піхотинця Пола Вілана.

Попередник Трейсі на посаді, Джон Салліван, обіймав посаду посла протягом двох років і семи місяців – з лютого 2020 року по вересень 2022 року.

Як відомо, з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому Росія і США розпочали серію контактів, спрямованих на поліпшення відносин.

Москва також змінила посла у Вашингтоні: Александр Дарчієв офіційно вручив свої вірчі грамоти Трампу в середу.