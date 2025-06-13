Волкер: миру з Росією не буде – лише припинення вогню через фінансовий тиск на Путіна
Колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер заявив, що досягнення миру з Росією наразі малоймовірне, але припинення вогню можливе за умови посиленого фінансового тиску на Кремль.
Про це він сказав під час форуму GLOBSEC-2025 у Чехії у п’ятницю, 13 червня, передає "Європейська правда".
Волкер прокоментував питання щодо того, чи є американський президент Дональд Трамп важливим для досягнення миру з Росією.
"Я не думаю, що ми матимемо мир. Я згоден з міністром: можливо, буде режим припинення вогню. Але щоб до нього дійти, треба "задушити" фінанси Путіна, щоб йому було дуже важко утримувати російську державу та вести війну без доходів", – відповів він.
За його словами, США повинні забезпечити стабільне постачання зброї Україні, навіть на платній основі, без додаткового навантаження на американських платників податків. У цьому, підкреслив дипломат, ключову роль може відіграти Трамп.
Волкер наголосив на важливості якнайшвидшого посилення української обороноздатності, адже Росія намагається перегрупуватися і зміцнити свої позиції.
Він додав, що світ має готуватись до "тривалого й напруженого протистояння" через окуповану Росією територію України.
"Ніхто не збирається нападати на Росію чи захоплювати Москву, але ми маємо бути готовими до тривалого напруженого протистояння за окуповану територію України", – сказав він.
Коментуючи новий санкційний пакет, який перебуває на розгляді в Сенаті США, Волкер розкритикував попередні підходи адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.
"Протягом перших трьох років війни санкції мали винятки – зокрема для платежів до російських банків за енергоносії. Це дозволяло Путіну не відчувати серйозного економічного тиску", – сказав він.
Новий пакет, за словами дипломата, містить важливі зміни – він зберігає основні санкції, накладає обмеження на "тіньовий флот", скасовує винятки та запроваджує покарання для тих, хто допомагає Росії обходити санкції.
"Це серйозний стримуючий механізм. Якщо поєднати його з політикою утримання низьких світових цін на нафту, це може серйозно вдарити по бюджету Путіна", – підсумував Волкер.
Зазначимо, сенатор-республіканець Ліндсі Грем, його колега-демократ Річард Блументаль і ще 80 співавторів, подали законопроєкт, який передбачатиме додаткові економічні санкції проти Росії за відмову від перемир’я, зокрема запровадження 500-відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту.
Проєкт має підтримку і в Палаті представників.
Проте, за даними ЗМІ, Трамп хоче помʼякшення санкційних заходів у законопроєкті. Публічно ж Трамп каже, що запровадить нові санкції проти Росії "за потреби".