Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что достижение мира с Россией пока маловероятно, но прекращение огня возможно при условии усиленного финансового давления на Кремль.

Об этом он сказал во время форума GLOBSEC-2025 в Чехии в пятницу, 13 июня, передает "Европейская правда".

Волкер прокомментировал вопрос о том, является ли американский президент Дональд Трамп важным для достижения мира с Россией.

"Я не думаю, что мы получим мир. Я согласен с министром: возможно, будет режим прекращения огня. Но чтобы до него дойти, надо "задушить" финансы Путина, чтобы ему было очень трудно удерживать российское государство и вести войну без доходов", – ответил он.

По его словам, США должны обеспечить стабильные поставки оружия Украине, даже на платной основе, без дополнительной нагрузки на американских налогоплательщиков. В этом, подчеркнул дипломат, ключевую роль может сыграть Трамп.

Волкер подчеркнул важность скорейшего усиления украинской обороноспособности, ведь Россия пытается перегруппироваться и укрепить свои позиции.

Он добавил, что мир должен готовиться к "длительному и напряженному противостоянию" из-за оккупированной Россией территории Украины.

"Никто не собирается нападать на Россию или захватывать Москву, но мы должны быть готовы к длительному напряженному противостоянию за оккупированную территорию Украины", – сказал он.

Комментируя новый санкционный пакет, который находится на рассмотрении в Сенате США, Волкер раскритиковал предыдущие подходы администрации бывшего президента США Джо Байдена.

"В течение первых трех лет войны санкции имели исключения – в частности, для платежей в российские банки за энергоносители. Это позволяло Путину не чувствовать серьезного экономического давления", – сказал он.

Новый пакет, по словам дипломата, содержит важные изменения – он сохраняет основные санкции, накладывает ограничения на "теневой флот", отменяет исключения и вводит наказание для тех, кто помогает России обходить санкции.

"Это серьезный сдерживающий механизм. Если совместить его с политикой удержания низких мировых цен на нефть, это может серьезно ударить по бюджету Путина", – подытожил Волкер.

Отметим, сенатор-республиканец Линдси Грэм, его коллега-демократ Ричард Блументаль и еще 80 соавторов подали законопроект, предусматривающий дополнительные экономические санкции против России за отказ от перемирия, в частности введение 500-процентной пошлины на товары, импортируемые из стран, которые покупают российскую нефть.

Проект имеет поддержку и в Палате представителей.

Однако, по данным СМИ, Трамп хочет смягчения санкционных мер в законопроекте. Публично же Трамп говорит, что введет новые санкции против России "при необходимости".