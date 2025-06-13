Санду: РФ планирует кризис в Приднестровье, чтобы повлиять на выборы в Молдове
Молдовский президент Майя Санду считает, что Россия может спровоцировать еще больший кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами этой осенью и повлиять на ход голосования на Левом берегу Днестра.
Об этом она сказала в эфире PRO TV, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.
Санду ожидает углубления кризиса в ближайшие несколько месяцев.
"Все эти годы Россия использовала жителей Приднестровья и в любой момент может спровоцировать еще больший кризис, если это будет соответствовать ее планам в Молдове. Мы можем ожидать углубления этого кризиса в ближайшие месяцы, до выборов", – отметила Санду.
Президент также выразила мнение, что Россия может попытаться не только подкупить избирателей на Левом берегу Днестра, но и шантажировать население, намеренно провоцируя нестабильность в регионе.
"Россия может пообещать помощь в обмен на голосование на Правом берегу. Мы можем ждать всевозможных игр", – добавила она.
При этом Санду заверила, что ответственные госструктуры изучают риски и сделают все возможное, чтобы выборы этой осенью были свободными и справедливыми.
"Мы сделаем все возможное, чтобы выборы были настоящими", – заверила Санду, отметив, что ситуация в Приднестровье остается нестабильной, и Кишинев готов поддержать население Левого берега Днестра, но сначала молдовские власти должны решить "главную проблему – вывод российских войск".
"Это ключевой момент, который мы должны решить мирным путем, потому что иначе мы не сможем оправдать нашу финансовую поддержку", – подытожила Санду.
Напомним, премьер Молдовы Дорин Речан в интервью Financial Times заявлял, что Россия хочет развернуть 10 тысяч военных в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы и установить прокремлевское правительство в Кишиневе.
В ответ на это Санду отметила, что имеет "определенную информацию", согласно которой Россия готовит расширение контингента в Приднестровье.