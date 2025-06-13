Санду: РФ планирует кризис в Приднестровье, чтобы повлиять на выборы в Молдове

Молдовский президент Майя Санду считает, что Россия может спровоцировать еще больший кризис в непризнанном Приднестровье, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове перед парламентскими выборами этой осенью и повлиять на ход голосования на Левом берегу Днестра.

Об этом она сказала в эфире PRO TV, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Санду ожидает углубления кризиса в ближайшие несколько месяцев.

"Все эти годы Россия использовала жителей Приднестровья и в любой момент может спровоцировать еще больший кризис, если это будет соответствовать ее планам в Молдове. Мы можем ожидать углубления этого кризиса в ближайшие месяцы, до выборов", – отметила Санду.

Президент также выразила мнение, что Россия может попытаться не только подкупить избирателей на Левом берегу Днестра, но и шантажировать население, намеренно провоцируя нестабильность в регионе.

"Россия может пообещать помощь в обмен на голосование на Правом берегу. Мы можем ждать всевозможных игр", – добавила она.

При этом Санду заверила, что ответственные госструктуры изучают риски и сделают все возможное, чтобы выборы этой осенью были свободными и справедливыми.

"Мы сделаем все возможное, чтобы выборы были настоящими", – заверила Санду, отметив, что ситуация в Приднестровье остается нестабильной, и Кишинев готов поддержать население Левого берега Днестра, но сначала молдовские власти должны решить "главную проблему – вывод российских войск".

"Это ключевой момент, который мы должны решить мирным путем, потому что иначе мы не сможем оправдать нашу финансовую поддержку", – подытожила Санду.

Напомним, премьер Молдовы Дорин Речан в интервью Financial Times заявлял, что Россия хочет развернуть 10 тысяч военных в сепаратистском Приднестровском регионе Молдовы и установить прокремлевское правительство в Кишиневе.

В ответ на это Санду отметила, что имеет "определенную информацию", согласно которой Россия готовит расширение контингента в Приднестровье.