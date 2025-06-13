Санду відповіла на заяву прем'єра Молдови про 10 тисяч військових РФ у Придністровʼї

Президентка Молдови Мая Санду прокоментувала заяву прем’єра країни Доріна Речана про намір РФ розмістити 10 тисяч військових у Придністров’ї.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Санду наводить ZIUA.md.

Молдовська президентка зазначила, що має "певну інформацію", згідно з якою Росія готує розширення контингенту у Придністров’ї.

"Так, саме про це він (Речан. – Ред.) і говорив. Це реальна небезпека в ситуації, коли влада в Кишиневі буде контролюватися Росією. Звідки взялася ця цифра? З деякої інформації, яка у нас є. Це небезпечна цифра", – зазначила вона.

При цьому Санду не уточнила, звідки вона отримала інформацію про можливе розгортання російських військ у Придністров’ї.

Нагадаємо, Дорін Речан в інтерв’ю Financial Times заявляв, що Росія хоче розгорнути 10 тисяч військових у сепаратистському Придністровському регіоні Молдови і встановити прокремлівський уряд у Кишиневі.

За оцінками, наразі в Придністровʼї перебувають приблизно 1500 військовослужбовців під російським прапором, але більшість з них – місцеві жителі.

Молдова послідовно наголошує, що присутність російських військових у Придністров’ї є незаконною і Кишинів очікує на безумовне виведення цього контингенту.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статті "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я".