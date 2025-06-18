МЗС Литви: Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті в Гаазі

Очільник Міністерства закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Україна не отримає запрошення приєднатися до НАТО на саміті, який відбудеться наступного тижня в Гаазі.

Про це він заявив під час спілкування із журналістами у середу, 18 червня, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Будріс заявив, що питання запрошення України приєднатися до НАТО "не стоїть на порядку денному".

"Ніхто не висловлював жодних сподівань, що запрошення буде зроблено в Гаазі, навіть самі українці. Немає очікувань, що будуть прийняті якісь проривні рішення, ні перед самітом у Вашингтоні, ні зараз, перед самітом у Гаазі; це не стоїть на порядку денному", – заявив він.

На думку глави литовської дипломатії, важливо на зустрічі зосередити увагу на Україні та підкреслити, що країни НАТО і Київ перебувають в одному безпековому просторі.

Також Будріс заявив, що Литва наголошуватиме на єдності Альянсу і важливості ролі Сполучених Штатів у колективному стримуванні та обороні, а також зосередиться на Україні та питанні прямої загрози з боку Росії.

За словами міністра, важливим питанням у Гаазі буде також рішення про спільне зобов'язання країн Альянсу збільшити видатки на оборону, оскільки американський президент Дональд Трамп тисне на союзників, щоб вони збільшили видатки на оборону до 5% ВВП.

Окрім цього, міністр наголосив, що серед тем, що обговорюватимуться, буде також конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

"Становлення Ірану ядерною державою, певною мірою, буде незворотним процесом і змінить загальний геополітичний баланс у світі, оскільки тоді ми матимемо ядерну вісь, що складатиметься з Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану. Це викликає занепокоєння і також створює виклики в євроатлантичному регіоні", – додав Будріс.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", програма цьогорічного саміту НАТО була навмисне скорочена, аби підлаштуватись під президента США Дональда Трампа.

Також звернемо увагу, що ухилення від згадок про членство України в НАТО у підсумковому рішенні саміту дозволяє зберегти вже набутий дипломатичний статус України у відносинах з Альянсом – без ризику формального послаблення.

Попри скорочення формату, Україна, ймовірно, все ж буде згадана у підсумковому документі – принаймні в контексті фінансування допомоги, яке тепер може враховуватися в межах оновлених оборонних витрат союзників.

Детальніше читайте тут: Компроміс із Трампом. Що готує для України та союзників саміт НАТО у Гаазі.