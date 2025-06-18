МИД Литвы: Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Гааге

Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите, который состоится на следующей неделе в Гааге.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в среду, 18 июня, цитирует литовский вещатель LRT, пишет "Европейская правда".

Будрис заявил, что вопрос приглашения Украины присоединиться к НАТО "не стоит на повестке дня".

"Никто не выражал никаких надежд, что приглашение будет сделано в Гааге, даже сами украинцы. Нет ожиданий, что будут приняты какие-то прорывные решения, ни перед саммитом в Вашингтоне, ни сейчас, перед саммитом в Гааге; это не стоит на повестке дня", – заявил он.

По мнению главы литовской дипломатии, важно на встрече сосредоточить внимание на Украине и подчеркнуть, что страны НАТО и Киев находятся в одном пространстве безопасности.

Также Будрис заявил, что Литва будет подчеркивать единство Альянса и важность роли Соединенных Штатов в коллективном сдерживании и обороне, а также сосредоточится на Украине и вопросе прямой угрозы со стороны России.

По словам министра, важным вопросом в Гааге будет также решение о совместном обязательстве стран Альянса увеличить расходы на оборону, поскольку американский президент Дональд Трамп давит на союзников, чтобы они увеличили расходы на оборону до 5% ВВП.

Кроме этого, министр подчеркнул, что среди тем, которые будут обсуждаться, будет также конфликт между Ираном и Израилем.

"Становление Ирана ядерным государством, в определенной степени, будет необратимым процессом и изменит общий геополитический баланс в мире, поскольку тогда мы будем иметь ядерную ось, состоящую из России, Китая, Северной Кореи и Ирана. Это вызывает беспокойство и также создает вызовы в евроатлантическом регионе", – добавил Будрис.

Как ранее сообщала "Европейская правда", программа нынешнего саммита НАТО была умышленно сокращена, чтобы подстроиться под президента США Дональда Трампа.

Также обратим внимание, что уклонение от упоминаний о членстве Украины в НАТО в итоговом решении саммита позволяет сохранить уже приобретенный дипломатический статус Украины в отношениях с Альянсом – без риска формального ослабления.

Несмотря на сокращение формата, Украина, вероятно, все же будет упомянута в итоговом документе – по крайней мере, в контексте финансирования помощи, которое теперь может учитываться в рамках обновленных оборонных расходов союзников.

Подробнее читайте здесь: Компромисс с Трампом. Что готовит для Украины и союзников саммит НАТО в Гааге.