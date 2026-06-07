НАТО заледь відбило атаку за російським сценарієм у симуляції кібервійни

Команда НАТО з мінімальним відривом перемогла команду України під час симуляції ведення кібервійни.

Про це йдеться у публікації Financial Times, інформує "Європейська правда".

НАТО провів навчання, покликані перевірити готовність країн-членів Альянсу до протидії дезінформаційним кампаніям, з якими Україна стикається щодня з часу повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Атаку з боку вигаданої ворожої держави під назвою Карті було змодельовано в польському Бидгощі, де розташована єдина установа НАТО, укомплектована та керована спільно представниками Альянсу та України.

Триденне моделювання складалося з онлайн-кампаній, спрямованих на посівання розбрату та дезорієнтацію місцевого населення в умовах серйозної кризи.

За одним зі сценаріїв, вигадана країна Перанца опинилася в умовах блекауту внаслідок кібератаки на її енергомережу з боку авторитарного сусіда, який вже давно претендує на її територію.

Окрім відключення електроенергії, учасники також перевірили два інших сценарії: як влада комунікуватиме у разі великої повені та якщо хакери захоплять банківську систему.

Представникам України було відведено роль лиходіїв з Карті, які заполонили соціальні мережі повідомленнями, згенерованими штучним інтелектом, в яких кожну кризу звинувачували в некомпетентності та корупції уряду, одночасно пропонуючи надіслати допомогу мешканцям, що опинилися в скрутному становищі.

Команда "Перанца" відповіла закликами до національної єдності та попередженнями про мародерство та інші форми безладу.

Згідно з оцінкою журі, до складу якого входили науковці та фахівці з дезінформації, команда "Карті" лише з невеликим відривом програла у двох сценаріях.

Минулого року НАТО відкрило Спільний центр аналізу, навчання та освіти (JATEC), щоб допомогти союзникам винести уроки з досвіду України на полі бою та покращити готовність Альянсу до майбутньої російської агресії.

Третина з 60 співробітників JATEC відряджена з Києва, включаючи персонал Збройних сил України, Міністерства оборони та розвідувальних служб.

Для України участь у військових навчаннях та обмін військовими даними є цінними способами безпосередньої участі в діяльності НАТО.

Українські посадовці діляться досвідом у таких сферах, як рої дронів, радіоелектронна боротьба та децентралізовані структури командування. Натомість Україна отримує ширший доступ до програмного забезпечення та інженерних можливостей НАТО.

Симуляція була профінансована німецькими збройними силами з використанням платформи для цифрових військових ігор, розробленої французькою ІТ-компанією Atos.

Нагадаємо, у квітні британський Національний центр кібербезпеки попередив про зростання загрози кібератак, підтримуваних урядами окремих держав, які здатні вразити інфраструктуру, компанії та приватні мережі

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