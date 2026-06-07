У Мадриді 1,2 мільйона осіб зібрались на месу Папи Римського

В іспанській столиці Мадриді у неділю понад мільйон людей заповнили вулиці поблизу однієї з головних площ міста, щоб разом із Папою Римським Левом XIV взяти участь у месі просто неба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство недільна меса Папи, ймовірно, стала найбільшою подією його візиту до Іспанії.

Люди скупчились біля огорож поблизу знаменитої площі Сібелес, махаючи прапорами та вигукуючи "Хай живе Папа", коли Лев прибув на захід у своєму білому папамобілі.

Дехто кидав пелюстки квітів, коли він прибув на площу.

За даними Ватикану та місцевих організаторів, на площі та прилеглих вулицях зібралося близько 1,2 мільйона людей.

У проповіді під час меси Лев закликав жити за принципами католицької віри, допомагаючи іншим. Він зазначив, що Бог "ідентифікує себе з бідними, пригнобленими, самотніми та покинутими".

Раніше Папа також висловив надію, що Мадрид "залишиться гостинним і толерантним містом, де суспільне життя надихається справжніми людськими цінностями", у своєму повідомленні в гостьовій книзі.

Папа Лев розпочав свою подорож у суботу зустрічами з мігрантами та бездомними, а також нічною молитвою з близько 600 тисячами молодих людей у Мадриді.

Його візит, що триватиме з 6 по 12 червня, також включає зупинки в Барселоні та на Канарських островах, де він зустрінеться з мігрантами, які ризикнули своїм життям, переправившись туди з Західної Африки.

Понтифік висловив сподівання, що цей візит – його перший до країни ЄС за межами Італії – стане для світу прикладом поваги до "кожної людини", та закликав лідерів припинити розколювати виборців.

Повідомляли також, що Папа Римський Лев XIV відвідає Францію з 25 по 28 вересня з офіційним державним візитом, який стане першою офіційною поїздкою глави Ватикану до цієї країни за майже два десятиліття.

7 травня Папа Римський зустрівся з держсекретарем США Марко Рубіо.