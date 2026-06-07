Глава МЗС Естонії відреагував на удар РФ по сховищу ядерних відходів

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсакхна прокоментував удар РФ по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Київській області.

Про це естонський міністр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як наголосив Тсакхна, атаки Росії на українські атомні об’єкти та цілеспрямоване використання нею енергетики як зброї становлять свідомий ризик для ядерної безпеки, що наближає Європу до нової катастрофи.

"Така безрозсудна політика Кремля не може залишитися без відповіді. Вона вимагає найжорсткіших заходів впливу. Жодній державі не можна дозволяти грати в рулетку з глобальною ядерною безпекою", – підкреслив він.

Вранці 7 червня пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомила, що вночі російський БпЛА атакував будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобилі.

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликали світ відреагувати на удар РФ по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).