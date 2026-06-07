ЗМІ: Пентагон підвищив рівень загрози шпигунства з боку Ізраїлю до максимального

Пентагон дедалі більше стурбований тим, що Ізраїль посилює шпигунську діяльність проти США, і нещодавно підвищив рівень контррозвідувальної загрози з боку головного союзника на Близькому Сході до найвищого рівня.

Про це стало відомо телеканалу NBC News від джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників телеканалу, Агентство оборонної розвідки Пентагону (DIA) опублікувало в останні тижні нову оцінку контррозвідувальної загрози на тлі зростання напруженості між Ізраїлем і США щодо подальших дій у війні з Іраном.

Джерела стверджують, що DIA опублікувало внутрішнє повідомлення, у якому рівень загрози шпигунства з боку Ізраїлю було підвищено до "критичного".

Таке рішення пов’язане з побоюваннями в Пентагоні, що Ізраїль докладає особливих зусиль для стеження за високопосадовцями США з метою отримання інформації про внутрішні обговорення та прийняття рішень адміністрацією Трампа щодо конфліктів на Близькому Сході, заявили посадовці.

За словами одного з чинних американських посадовців, у документі зазначено, що, за оцінкою Ізраїлю, його здатність до людського шпигунства та технічного збору інформації перебуває на "критичному рівні".

У ньому також наведено низку конкретних інцидентів, які посилили занепокоєння США, додало одне із джерел.

Речник ізраїльського посольства у Вашингтоні заявив, що інформація про те, що Ізраїль шпигує за США, є "абсолютно неправдивою".

"Ізраїль не збирає розвіддані про американські організації, не кажучи вже про урядовців США. Діяльність ізраїльської розвідки спрямована проти ворогів, а не союзників. Будь-які твердження про протилежне є або помилковими, або політично вмотивованими", – сказав він.

Пентагон відмовився від коментарів.

Представник Білого дому заявив, що "уся ця історія є неправдивою і походить від когось, хто не має жодного уявлення про те, що відбувається".

Хоча для союзників і супротивників по всьому світу шпигувати один за одним є звичною справою, нинішні та колишні американські посадовці заявили, що останні дії Ізраїлю вийшли далеко за межі типового та очікуваного шпигунства.

Джерела додали, що Ізраїль роками мав репутацію країни, що веде агресивний шпигунський збір інформації навіть проти США, свого найближчого союзника.

Це практика, яка вже давно викликає занепокоєння серед посадовців з питань національної безпеки та дипломатів, і американські розвідники пильно стежать за цим питанням.

Високопосадовці США часто дотримуються особливої обережності під час поїздок до Ізраїлю, іноді використовуючи одноразові телефони та комп’ютери і виявляючи надзвичайну обережність під час розмов у готельних номерах під час офіційних візитів, зазначають співрозмовники.

США та Ізраїль залишаються близькими союзниками, а розвідувальні служби обох країн протягом десятиліть налагодили тісні робочі відносини. Однак побоювання щодо можливого ізраїльського шпигунства в такий делікатний момент – коли уряди обох країн не досягли повної згоди щодо війни з Іраном – несуть ризик підриву довіри між двома країнами, наголошують джерела.

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомили, що після ударів Армії оборони Ізраїлю по Лівану президент США вилаяв ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу під час телефонної розмови.

Згодом Трамп підтвердив, що вилаявся на Нетаньягу, оскільки "трохи роздратований тим, що він постійно воює з Ліваном".

Своєю чергою сам Нетаньягу визнав, що між ним і Трампом існують розбіжності, однак додав, що у головних питаннях їхні думки збігаються.