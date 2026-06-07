Прем’єр Вірменії каже, що не бачить напруженості у відносинах з РФ

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що не бачить напруженості у відносинах з Росією.

Заяву очільника вірменського уряду наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

Пашинян переконаний, що напруженість у вірмено-російських відносинах є штучною.

"Відносини з Росією мають інституційну основу і ґрунтуються на взаємній повазі. Деякі сили, що діють у Вірменії, намагаються створити напруженість у вірмено-російських відносинах. Ця напруженість не виникає з тієї простої причини, що у нас із президентом РФ дуже тісні стосунки", – підсумував прем’єр-міністр.

Нагадаємо, після саміту ЄАЕС господар Кремля Владімір Путін пригрозив Вірменії "українським сценарієм" через її євроінтеграційні прагнення. Також Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій. Крім того, почались заходи економічного тиску.

Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.