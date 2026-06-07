Глава МЗС Вірменії вважає, що відносини з РФ потребують оздоровлення

Глава вірменського МЗС Арарат Мірзоян вважає, що відносини між Вірменією і Росією "потребують певного оздоровлення".

Заяву очільника зовнішньополітичного відомства наводить News.am, повідомляє "Європейська правда".

Він сказав, що чинна влада виступала за збалансовану політику, поглиблення відносин з ЄС, тоді як інші сили висловлювалися за поглиблення відносин з Росією.

Мірзоян зазначив, що бачив різкі, критичні заяви російської сторони на адресу влади Вірменії, зроблені на найрізноманітніших рівнях, а також спроби тиску та економічні санкції, які "хочеш чи не хочеш, але пов’язуєш із виборами".

"Я вважаю, що відносини Вірменії та Росії потребують певного оздоровлення. І ми сподіваємося, що особливо після виборів з нашими російськими колегами в здоровій, конструктивній обстановці зможемо ці відносини і оздоровити, і обговорити існуючі проблеми, які час від часу виникають у відносинах будь-яких двох країн, а також знайти рішення, які будуть вигідні і Республіці Вірменія, і Російській Федерації", – сказав він.

"І з цієї точки зору народ Вірменії вкотре всьому світу покаже, що поділяє мирний порядок денний, відданий миру, але також є й інший прошарок. Мир приносить із собою також міцніший суверенітет. Мир приносить із собою також нові можливості економічного розвитку. Ми багато про це говорили також протягом передвиборчої кампанії та до неї. Отже, це має широке сприйняття", – сказав глава МЗС Вірменії.

Він додав, що й у минулому народ Вірменії не раз підтверджував свою прихильність до цього порядку денного.

"Це просто ще одна можливість знову більш підкреслено, з рішучістю підтвердити це", – сказав міністр.

Нагадаємо, після саміту ЄАЕС господар Кремля Владімір Путін пригрозив Вірменії "українським сценарієм" через її євроінтеграційні прагнення. Також Росія відкликала свого посла у Вірменії для консультацій. Крім того, почались заходи економічного тиску.

Агентство Reuters на основі спілкування із представниками західних розвідок та документів розповіло, як Росія намагається відвернути перемогу Пашиняна, побоюючись, що його переобрання закріпить прозахідний курс країни.

Детальніше на цю тему – у статті Шантаж і пряник Кремля. Як Путін іде до поразки у Вірменії та що планує після неї.