Латвія готує для України партію автівок, конфіскованих у п’яних водіїв

Латвійське Державне агентство із забезпечення передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п’яних водіїв.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Транспортні засоби призначені для підрозділів армії Міністерства оборони України, підрозділів Національної гвардії України, Малинівської військової адміністрації Харківської області, військової адміністрації Прилуцького району Чернігівської області, а також для Борівської центральної лікарні.

Автомобілі були виготовлені в період з 2004 по 2015 рік.

Серед переданих транспортних засобів також є автомобілі бізнес-класу Mercedes-Benz E350 CDI 4Matic 2011 року випуску та два автомобілі BMW 525 2004 року випуску.

З початку війни Латвія регулярно передає Україні автомобілі, конфісковані у водіїв, які керували транспортом у стані алкогольного сп'яніння, а також вилучені за іншими кримінальними справами.

Зокрема, на початку року анонсували передачу Україні 21 авто, конфіскованих у п’яних водіїв. За 2024 рік таких передали понад 600.

Також писали, що фінські волонтери відправили в Україну 12 автомобілів швидкої допомоги, які раніше використовувались у Фінляндії.