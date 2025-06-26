Орбан перед самітом заявив, що проти України в ЄС, бо "ми з нею інтегруємо війну"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів ЄС знову заявив, що виступає проти вступу України до ЄС, "щоб з нею не інтегрувати війну".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У спілкуванні зі ЗМІ перед початком зустрічі лідерів у Брюсселі 26 червня Орбан вкотре висловився проти вступу України у ЄС, цього разу називаючи головною причиною триваючу війну.

"Якщо ми візьмемо Україну в ЄС, ми з нею інтегруємо війну. А ми не хочемо бути в одній спільноті з країною, що у стані війни і становить безпосередню загрозу для нас. Тому що якщо член ЄС у стані війни – це означає, що і ЄС у стані війни. Нам це не подобається", – сказав угорський прем’єр.

Останнім часом Орбан постійно повторює, що проти вступу України до ЄС і НАТО, аргументуючи це "економічною неповносправністю" України та війною.

Нагадаємо, Угорщина продовжує блокувати запуск перемовин з Україною про вступ до ЄС і відкриття перших кластерів. За словами джерел "ЄвроПравди", у Євросоюзі розраховують на пом’якшення позиції Орбана після завершення польського головування, тобто з липня. Якщо під кінець літа з’ясується, що Орбан абсолютно не готовий на поступки, у ЄС можуть звернутися до "плану Б".

На саміті лідерів, як відомо, планують погодити 18-й пакет санкцій проти РФ, проти якого виступають Угорщина і Словаччина.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.