Орбан перед саммитом заявил, что против Украины в ЕС, потому что "мы с ней интегрируем войну"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед саммитом лидеров ЕС снова заявил, что выступает против вступления Украины в ЕС, "чтобы с ней не интегрировать войну".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В общении со СМИ перед началом встречи лидеров в Брюсселе 26 июня Орбан в очередной раз высказался против вступления Украины в ЕС, на этот раз называя главной причиной продолжающуюся войну.

"Если мы возьмем Украину в ЕС, мы с ней интегрируем войну. А мы не хотим быть в одном сообществе со страной, которая в состоянии войны и представляет непосредственную угрозу для нас. Потому что если член ЕС в состоянии войны – это означает, что и ЕС в состоянии войны. Нам это не нравится", – сказал венгерский премьер.

В последнее время Орбан постоянно повторяет, что против вступления Украины в ЕС и НАТО, аргументируя это "экономической неполноценностью" Украины и войной.

Напомним, Венгрия продолжает блокировать запуск переговоров с Украиной о вступлении в ЕС и открытие первых кластеров. По словам источников "ЕвроПравды", в Евросоюзе рассчитывают на смягчение позиции Орбана после завершения польского председательства, то есть с июля. Если к концу лета выяснится, что Орбан совершенно не готов на уступки, в ЕС могут обратиться к "плану Б".

На саммите лидеров, как известно, планируют согласовать 18-й пакет санкций против РФ, против которого выступают Венгрия и Словакия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине о санкциях и членстве в ЕС.