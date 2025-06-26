Президент Литви "не надто оптимістичний", що війна в Україні закінчиться до 2028 року

Президент Литви Гітанас Науседа висловив сумніви, що війна РФ проти України закінчиться в найближчі три роки, через відсутність відповідної волі у Росії.

Про це він сказав після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі, передає кореспондент "Європейської правди".

"Я сподіваюся, що буде вирішення війни в Україні до наступного періоду багаторічного бюджету ЄС (починається у 2028 році. – Ред.). Але зараз я не надто оптимістичний. Я не бачу світла в кінці тунелю", – сказав Науседа.

За його словами, це все через небажання Росії і те, що Росія імітує переговори.

"Вважаю перемир’я абсолютною передумовою для будь-якої мирної угоди. А зараз про це не йдеться. Тому наша відповідь має бути чітка і сильна, ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій", – наголосив президент Литви, назвавши новий пакет сильним і достатнім, якщо не буде винятків і послаблень.

На саміті лідерів, як відомо, планують погодити 18-й пакет санкцій проти РФ, проти якого виступають Угорщина і Словаччина.

Більше про те, чого можна очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.