Президент Литвы "не слишком оптимистичен", что война в Украине закончится до 2028 года

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил сомнения, что война РФ против Украины закончится в ближайшие три года, из-за отсутствия соответствующей воли у России.

Об этом он сказал по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, передает корреспондент "Европейской правды".

"Я надеюсь, что будет решение войны в Украине до следующего периода многолетнего бюджета ЕС (начинается в 2028 году. – Ред.). Но сейчас я не слишком оптимистичен. Я не вижу света в конце тоннеля", – сказал Науседа.

По его словам, это все из-за нежелания России и того, что Россия имитирует переговоры.

"Считаю перемирие абсолютным условием для любого мирного соглашения. А сейчас об этом речь не идет. Поэтому наш ответ должен быть четким и сильным, мы должны ввести 18-й пакет санкций", – подчеркнул президент Литвы, назвав новый пакет сильным и достаточным, если не будет исключений и послаблений.

На саммите лидеров, как известно, планируют согласовать 18-й пакет санкций против РФ, против которого выступают Венгрия и Словакия.

Больше о том, чего можно ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.