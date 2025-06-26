Украина после саммита ЕС все еще ожидает открытия первого переговорного кластера

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина прокомментировала выводы заседания Европейского совета по Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Стефанишина написала на Х.

Вице-премьер выразила надежду на скорейшее открытие первого переговорного кластера в рамках процесса вступления Украины в ЕС.

"Партнеры высоко оценили темпы реформ, проводимых Украиной в сложнейших условиях, и пригласили ее к дальнейшим шагам в процессе вступления. Подтверждено, что первый кластер готов к открытию", – отметила она.

Как уже писала "ЕвроПравда", саммит ЕС не смог прийти к общему мнению относительно отношений и дальнейшего сближения с Украиной из-за вето со стороны Венгрии.

Поэтому 26 государств Евросоюза, кроме Венгрии, заявили о поддержке дальнейших переговоров с Украиной о вступлении и согласились принять к сведению оценку Еврокомиссии о том, что Украина готова к открытию кластера "Основы".

Как сообщалось, Венгрия настроена и дальше блокировать движение Украины в ЕС. Об этом шла речь в статье "Евросоюз между Орбаном и Трампом".

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