У Зеленського вірять, що ЄС схвалить 18-й пакет санкцій ще у червні попри Орбана й Фіцо

В Офісі президента України вірять, що 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії все ж узгодять до кінця червня, попри спротив Угорщини і Словаччини.

Як повідомляє "Укрінформ", пише "Європейська правда", про це у телеефірі розповів уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Власюк зазначив, що схвалення 18-го пакета санкцій до кінця червня виглядає реальною перспективою.

"Станом на зараз у цілому виглядає, що до початку липня (вдасться – Ред.) прийняти 18-й санкційний пакет. Поки що ми виходимо з такої реальності. Сьогодні не домовилися по 18-му пакету, але перспектива домовитися завтра виглядає абсолютно реалістично", – сказав він.

На запитання щодо змісту санкційного пакета, Владислав Власюк сказав, що може йтися про 77 танкерів так званого "тіньового флоту" РФ.

"Я думаю, що там будуть не лише танкери, а й деякі інші суб'єкти, пов'язані з функціонуванням російського "тіньового флоту". Ми дуже сподіваємось побачити також там капітанів – це був би дуже гарний потужний сигнал, що відповідальність для участі в російському "тіньовому флоті" у нас стає максимально індивідуальною і для усіх фізично токсичною", – розповів він.

Також під санкції можуть потрапити банки і компанії, дотичні до постачань для російського ВПК.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у виступ на саміті Євросоюзу у четвер попередив лідерів ЄС, що Путін прагне їх розколоти, та попросив про санкції.

Більше про те, чого очікувати від Європейської ради 26-27 червня – у статті: Євросоюз між Орбаном і Трампом. Яких новин чекати Україні щодо санкцій та членства у ЄС.