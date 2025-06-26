Зеленський попередив лідерів ЄС, що Путін прагне їх розколоти, та попросив санкції

Президент України у виступ на саміті Євросоюзу зосередив увагу на питанні санкції, підтримки, переговорів про вступ України в ЄС, а також попередив європейців про наміри РФ їх розколоти.

Про це Володимир Зеленський заявив у відеозверненні до лідерів ЄС, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Одна з ключових тем, які Зеленський підняв у зверненні до європейських лідерів – це потреба відкрити перший кластер вступних переговорів, адже передумови для цього Київ вже виконав – заявив президент.

Окрім того, Зеленський сфокусував увагу на питанні санкцій. Він заявив про потребу ухвалити 18-й санкційний пакет з особливим фокусом на торгівлі нафтою – у тому числі через накладання санкцій на капітанів танкерів так званого "тіньового флоту", а також пояснив потребу зниження "цінової стелі" для російської нафти до $30 за барель

Окремим наголосом стала потреба продовження підтримки України під час війни – як зброєю, так і бюджетної підтримки, особливо у 2026 році.

Однак президент почав свій виступ з попередження на адресу лідерів ЄС.

"Мрія Путіна – бачити роздроблену Європу, де маргінальні голоси стають впливовими і виступають за розкол. Ось чому Росія підтримує будь-кого, навіть найрадикальніших, хто намагається послабити Європу зсередини", – заявив він, висловивши впевненість, що "більшість" лідерів ЄС розуміють цю загрозу і протистоять їй.

Втім, попри заяву Зеленського, саміт досяг згоди щодо України. Зокрема, 26 лідерів ЄС виступили за відкриття першого кластера у вступних переговорах, але Угорщина заблокувала це рішення.

Як повідомлялося, Угорщина, що теж бере участь у саміті, налаштована і далі блокувати рух України в ЄС. Про це йшлося у статті "Євросоюз між Орбаном і Трампом".

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