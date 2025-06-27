У Зеленского верят, что ЕС одобрит 18-й пакет санкций еще в июне, несмотря на Орбана и Фицо

В Офисе президента Украины верят, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России все же согласуют до конца июня, несмотря на сопротивление Венгрии и Словакии.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом в телеэфире рассказал уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Власюк отметил, что одобрение 18-го пакета санкций до конца июня выглядит реальной перспективой.

"На данный момент в целом выглядит, что до начала июля (удастся – Ред.) принять 18-й санкционный пакет. Пока что мы исходим из такой реальности. Сегодня не договорились по 18-му пакету, но перспектива договориться завтра выглядит абсолютно реалистично", – сказал он.

На вопрос о содержании санкционного пакета Владислав Власюк сказал, что речь может идти о 77 танкерах так называемого "теневого флота" РФ.

"Я думаю, что там будут не только танкеры, но и некоторые другие субъекты, связанные с функционированием российского "теневого флота". Мы очень надеемся увидеть также там капитанов – это был бы очень хороший мощный сигнал, что ответственность для участия в российском "теневом флоте" у нас становится максимально индивидуальной и для всех физически токсичной", – рассказал он.

Также под санкции могут попасть банки и компании, причастные к поставкам для российского ВПК.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в выступление на саммите Евросоюза в четверг предупредил лидеров ЕС, что Путин стремится их расколоть, и попросил о санкциях.

Больше о том, чего ожидать от Европейского совета 26-27 июня – в статье: Евросоюз между Орбаном и Трампом. Каких новостей ждать Украине относительно санкций и членства в ЕС.