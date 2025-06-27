У Німеччині розслідують підпал техніки Бундесверу, який збудив роспропаганду

Займання кількох ваговозів Бундесверу в місті Ерфурт – адміністративному центрі німецької землі Тюрингія – стало обʼєктом російської пропаганди, інцидент розслідують як підпал.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Напередодні один із російських Telegram-каналів опублікував кадри з ваговозами Бундесверу у неушкодженому, а пізніше пошкодженому стані, а також відео пожежі.

Пропагандисти стверджували, що "наші люди" спалили військове обладнання, яке нібито перебувало на ремонті й призначалось "для Збройних Сил України".

У Міністерстві оборони Німеччини у пʼятницю офіційно підтвердили інцидент і заявили, що техніка, знищена під час підпалу шести вантажівок Бундесверу в Ерфурті, не призначалася для поставки в Україну.

"Це робочий інструмент війська", – заявила речниця німецького Міноборони, спростувавши таким чином твердження, висловлені в поширеному в Росії відео.

Розслідування підпалу на території цивільного підприємства взяло на себе Управління кримінальної поліції Тюрингії. У прокуратурі Ерфурта підтвердили DPA, що розслідують всі версії, зокрема й організацію підпалу з боку Росії.

Як зазначає DPA, в Ерфурті на тому ж підприємстві в червні 2024 року також стався підпал військових автомобілів, але обставини того інциденту публічно не розголошувались.

У травні стало відомо, що в Німеччині та Швейцарії затримали кількох осіб, що нібито мали за дорученням російських спецслужб відправити посилки з вибуховими пристроями.