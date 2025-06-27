В Германии расследуют поджог техники Бундесвера, который возбудил роспропаганду

Возгорание нескольких вагонов Бундесвера в городе Эрфурт – административном центре немецкой земли Тюрингия – стало объектом российской пропаганды, инцидент расследуется как поджог.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Накануне один из российских Telegram-каналов опубликовал кадры с вагонами Бундесвера в неповрежденном, а позже поврежденном состоянии, а также видео пожара.

Пропагандисты утверждали, что "наши люди" сожгли военное оборудование, которое якобы находилось на ремонте и предназначалось "для Вооруженных Сил Украины".

В Министерстве обороны Германии в пятницу официально подтвердили инцидент и заявили, что техника, уничтоженная во время поджога шести грузовиков Бундесвера в Эрфурте, не предназначалась для поставки в Украину.

"Это рабочий инструмент войска", – заявила пресс-секретарь немецкого Минобороны, опровергнув таким образом утверждения, высказанные в распространенном в России видео.

Расследование поджога на территории гражданского предприятия взяло на себя Управление криминальной полиции Тюрингии. В прокуратуре Эрфурта подтвердили DPA, что расследуют все версии, в том числе и организацию поджога со стороны России.

Как отмечает DPA, в Эрфурте на том же предприятии в июне 2024 года также произошел поджог военных автомобилей, но обстоятельства того инцидента публично не разглашались.

В мае стало известно, что в Германии и Швейцарии задержали нескольких человек, которые якобы по поручению российских спецслужб отправили посылки с взрывными устройствами.