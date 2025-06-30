Источник: 18-й пакет санкций против РФ блокирует не только Словакия, но и Венгрия

18-й пакет санкций Европейского Союза против России блокирует не только Словакия, но и Венгрия.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщил дипломат одного из ключевых государств ЕС на условиях анонимности.

"18-й пакет санкций Европейского Союза против России в пятницу, на заседании послов ЕС, заблокировала не только Словакия. Венгрия также заявила, что утверждение пакета надо отложить", – заявил дипломат.

Словакия блокирует санкции, чтобы получить гарантии от Еврокомиссии относительно последствий полного отказа от российского газа с 2028 года.

Венгрия, по словам собеседника "Европейской правды", не выдвинула конкретных условий.

Дипломат выразил уверенность, что обсуждение 18-го пакета санкций на уровне послов ЕС не возобновится до того, как состоится визит делегации Еврокомиссии в Братиславу 3 июля.

Напомним, на прошлой неделе в день саммита ЕС с премьер-министром Словакии Робертом Фицо лично поговорила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, но и после этого он продолжил выступать против нового пакета санкций. Поэтому на заседании послов ЕС в тот же день 18-й пакет санкций против России не был утвержден.

Впрочем, как писала "ЕвроПравда", мнение Словакии еще может измениться. В частных разговорах с "ЕвроПравдой" европейские чиновники выражают уверенность: за считанные дни со Словакией будет соглашение и санкции разблокируют.

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