У Швейцарії топполітикам хочуть заборонити офіційно говорити англійською

Депутати нижньої палати парламенту Швейцарії ухвалили необовʼязкову до виконання резолюцію, яка обмежує можливість провідних політиків країни розмовляти англійською мовою на міжнародній арені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Local.

Резолюцію з "мовного питання" ініціював депутат Соціал-демократичної партії Швейцарі Карло Соммаруга, який висловив обурення тим, що багато офіційних документів країни написані англійською мовою.

У підтриманій більшістю депутатів резолюції вимагається, щоб члени Федеральної ради Швейцарії розмовляли однією з офіційних мов країни – німецькою, французькою, італійською чи ретороманською – з іноземними політиками або організаціями і не переходили автоматично на англійську.

Але незважаючи на те, що більшість депутатів проголосували за цю пропозицію, президентка Швейцарії Карін Келлер-Зуттер назвала її "абсурдною".

"Звичайно, німецька, французька та італійська мови також є офіційними мовами ЄС. Але якщо ми будемо буквально дотримуватися пропозиції, англійська мова більше не буде дозволена", – обурилась вона.

Як приклад вона навела свою недавню зустріч з колишнім європейським комісаром Паоло Джентілоні – обоє знають італійську, але спілкувались англійською, бо з ними були присутні інші іноземні гості.

У 2018 році швейцарський уряд офіційно визнав мовою меншин юрасійський діалект, яким у кантоні Юра говорять від 3 до 4 тисяч людей.

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