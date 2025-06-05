В Швейцарии топ-политикам хотят запретить официально говорить на английском

Депутаты нижней палаты парламента Швейцарии приняли необязательную к исполнению резолюцию, которая ограничивает возможность ведущих политиков страны говорить на английском языке на международной арене.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Local.

Резолюцию по "языковому вопросу" инициировал депутат Социал-демократической партии Швейцарии Карло Соммаруга, который выразил возмущение тем, что многие официальные документы страны написаны на английском языке.

В поддержанной большинством депутатов резолюции требуется, чтобы члены Федерального совета Швейцарии разговаривали на одном из официальных языков страны – немецком, французском, итальянском или ретороманском – с иностранными политиками или организациями и не переходили автоматически на английский.

Но несмотря на то, что большинство депутатов проголосовали за это предложение, президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер назвала его "абсурдным".

"Конечно, немецкий, французский и итальянский языки также являются официальными языками ЕС. Но если мы будем буквально следовать предложению, английский язык больше не будет разрешен", – возмутилась она.

В качестве примера она привела свою недавнюю встречу с бывшим европейским комиссаром Паоло Джентилони – оба знают итальянский, но общались на английском, потому что с ними присутствовали другие иностранные гости.

В 2018 году швейцарское правительство официально признало языком меньшинств юрасийский диалект, на котором в кантоне Юра говорят от 3 до 4 тысяч человек.

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