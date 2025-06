Дочь Келлога после обстрела Киева поделилась "странным ощущением" о нежелании мира РФ

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббз, прокомментировала очередную массированную атаку России на украинские города, заявив, что у нее "странное ощущение, будто Россия не хочет мира".

Об этом она написала в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

В ночь на 6 июня Моббз отметила, что сразу несколько украинских городов подвергаются ударам.

"Россия хочет, чтобы вы поверили, что она наносит ответный удар, но точечные удары Украины были ответом на непрерывные российские атаки на гражданских и только после того, как Путин отказался от прекращения огня. Он хочет только больше войны – и всю Украину", – написала она.

Позже она обратилась непосредственно к своему отцу Киту Келлогу: "Шумная ночь в Киеве, папа!"

"Возможно, это взрывы и стрельба среди ночи, но у меня странное ощущение, что россияне не хотят мира", – добавила она.

Хотя текст сформулирован как личные впечатления Моббз об обстреле Киева, точно неизвестно, где именно она находилась ночью. Впрочем, 1 июня дочь Кита Келлога писала, что находится в Одессе.

Attending Catholic mass at the Assumption of the Blessed Virgin Mary Cathedral in Odesa (est 1853).



The pews were overflowing with worshippers.



As @Pontifex, the first American pope at this historic moment, has implored:



“I carry in my heart the suffering of the beloved… pic.twitter.com/uyFdqYcK3C