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Орбан вважає, що РФ – не загроза для НАТО, тому що "не може впоратись навіть з Україною"

Новини — Понеділок, 9 червня 2025, 12:48 — Марія Ємець

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не бачить реальної військової загрози з боку Росії для країн НАТО, оскільки вона виявилась неспроможною досягти бажаного в Україні, але водночас заявив, що Україна "програє війну". 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю французькому LCI.

Орбан сказав, що не боїться розширення російсько-української війни до глобальної.

"Росіяни заслабкі для цього. Вони не можуть навіть перемогти Україну, тож вони не можуть справді напасти на НАТО", – заявив він. 

Водночас у відповіді на інше питання він заявив, що Україна "програє війну", та що, мовляв, реальні перемовини про її припинення будуть між Росією і США.  

"Ні Європа, ні Україна не зможуть домовитися з Росією. Україна – тому що програє війну, а Європа – тому що надто залучена у це. Треба, щоб це була домовленість між росіянами і американцями", – сказав прем’єр Угорщини. 

У минулому Орбан казав, що західні партнери України розмовами про потенційний військовий контингент "створюють загрозу Третьої світової". 

Також Орбан спробував пов’язати "неможливість" вступу України в ЄС з тим, що її "не можна" брати у НАТО.

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Угорщина Війна з РФ
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