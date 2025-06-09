Орбан считает, что РФ – не угроза для НАТО, потому что "не может справиться даже с Украиной"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не видит реальной военной угрозы со стороны России для стран НАТО, поскольку она оказалась неспособной достичь желаемого в Украине, но в то же время заявил, что Украина "проигрывает войну".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью французскому LCI.

Орбан сказал, что не боится расширения российско-украинской войны до глобальной.

"Россияне слишком слабы для этого. Они не могут даже победить Украину, поэтому они не могут действительно напасть на НАТО", – заявил он.

В то же время в ответе на другой вопрос он заявил, что Украина "проигрывает войну" и что, мол, реальные переговоры о ее прекращении будут между Россией и США.

"Ни Европа, ни Украина не смогут договориться с Россией. Украина – потому что проигрывает войну, а Европа – потому что слишком вовлечена в это. Нужно, чтобы это было соглашение между россиянами и американцами", – сказал премьер Венгрии.

В прошлом Орбан говорил, что западные партнеры Украины разговорами о потенциальном военном контингенте "создают угрозу Третьей мировой".

Также Орбан попытался связать „невозможность" вступления Украины в ЕС с тем, что ее "нельзя" принимать в НАТО.