Орбан переконує, що Україна "не може" вступити до ЄС, тому що її "не можна" брати у НАТО

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан одним з аргументів проти прийняття України до ЄС навів те, що це нібито потягнуло б і її вступ у НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю французькому LCI.

Орбан повторив свої регулярні заяви про те, що вступ України до ЄС, мовляв, був би "економічною катастрофою" для Євросоюзу.

Також він спробував пов’язати "неможливість" вступу України в ЄС із тим, що вона в такому разі мала би спершу стати членом НАТО – як відбувався вступ інших країн Центрально-Східної Європи.

"Спершу усіх приймали у НАТО, це було гарантією безпеки з військової точки зору, і лише тоді ця країна могла вступити до ЄС. Але зараз це неможливо. Якщо Україна вступить у НАТО, це одразу означало би війну між НАТО і Росією… Для нас, угорців, і для європейців – не в наших інтересах опинитись перед загрозою війни і прямого конфлікту з Росією", – заявив Орбан.

Інтерв’юер нагадав Орбану про радянські танки у Будапешті та поцікавився, чому він настільки відмовляється зрозуміти становище України.

Угорський прем’єр у відповідь заявив, що в Угорщині "трохи краще розуміють історію України, ніж у Франції", та перейшов до згадок про те, що Угорщина у своїй історії теж переживала окупацію.

"Тож так, ми розуміємо українців. Але ми вважаємо, що Росію не потрібно любити, але з нею потрібно мати домовленості. Росія – це геополітична реальність, навіть якщо вона нам не подобається", – заявив Орбан.

Інтерв’юер запитав Орбана, чи є його загравання з Москвою відображенням страху перед РФ.

"Ні-ні, все навпаки. Думаю, росіяни розуміють лише мову сили. І Європа має бути сильною і вести перемовини з позиції сили. Але, на жаль, ми слабкі, тому нам потрібні США… Нам потрібна стратегічна домовленість з Росією, але спроможною на це буде лише сильна Європа", – сказав він.

Також в інтерв’ю він сказав, що не бачить реальної загрози нападу Росії на НАТО, тому що вона "не може впоратися навіть з Україною", а у відповіді на інше питання сказав, що Україна "програє війну".

Нагадаємо, в Угорщині триває пропагандистський "референдум" про членство України в ЄС.

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